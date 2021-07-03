В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для взрослого населения. Соответствующее решение принял местный штаб по борьбе с пандемией, пишет в субботу, 3 июля, государственное информационное агентство «Ховар».

- Вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 18 лет. Для прохождения вакцинации граждане республики должны обратиться к семейному врачу или в больницу по месту жительства. Так можно сделать прививку бесплатно, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, жителям Таджикистана, которые въезжают в стране из-за рубежа, штаб посоветовал пройти тест на коронавирус и десять суток провести в изоляции дома, независимо от результата тестирования.

Кроме того, в связи с активным распространением инфекции местный штаб призвал население к строгому соблюдению правил гигиены, социальной дистанции и масочного режима. Жителям Таджикистана рекомендовали проводить массовые мероприятия, свадьбы и иные праздники с ограниченным количеством приглашенных гостей.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. При этом глава государства отметил, что во время пандемии главы регионов имеют право вводить вакцинацию отдельных категорий граждан.