Глава ГИБДД Москвы рассказал о борьбе с блогерами-нарушителями Фото: Артем КИЛЬКИН

В российской столице ГИБДД постоянно ведет работу по выявлению блогеров-нарушителей, в том числе и тех, которые ездят на «автомобилях-призраках», снятых с регистрационного учета. Такие блогеры зачастую едут по городу, нарушая правила дорожного движения, и снимают свои действия на видео, чтобы потом выложить их в сеть. Об этом в субботу, 3 июля, рассказал глава московский ГИБДД Александр Быков.

- Все эти автомобили нам известны, мы их отрабатываем каждый день. После задержания соответствующие автомобили перемещаются на специальные охраняемые стоянки, а в отношении блогеров-нарушителей составляются протоколы. То, что блогеры пытаются показать как свою удаль, нами пресекается на корню, - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Быков отметил, что ГИДББ также следит и за публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях, благодаря чему каждый день задерживают блогеры, которые «пытаются пиариться на своих правонарушениях».

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце произошло громкое ДТП: блогер Эдвард Бил за рулем спорткара выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. В результате происшествия, в том числе, пострадала сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая до сих пор лежит в больнице. После этого ДТП выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения.