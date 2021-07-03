Песков заявил, что Россия ждет Лукашенко в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона ждет белорусского президента Александра Лукашенко в Крыму. Об этом в субботу, 3 июля, в ходе беседы с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Ждем ли мы президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму? Конечно, ждем, - отметил пресс-секретарь российского лидера в эфире телевизионного канала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, 1 июля российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Во время разговора главы государств, в том числе, обсудили проблематику санкционного давления на Минск со стороны западных государств. Президент России выразил солидарность с белорусской стороной, противостоящей нелегитимным западным ограничениям.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию.