Песков заявил, что Россия ждет Лукашенко в Крыму
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Российская сторона ждет белорусского президента Александра Лукашенко в Крыму. Об этом в субботу, 3 июля, в ходе беседы с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
- Ждем ли мы президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму? Конечно, ждем, - отметил пресс-секретарь российского лидера в эфире телевизионного канала «Россия 1».
Как писал сайт kp.ru, 1 июля российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Во время разговора главы государств, в том числе, обсудили проблематику санкционного давления на Минск со стороны западных государств. Президент России выразил солидарность с белорусской стороной, противостоящей нелегитимным западным ограничениям.
Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию.