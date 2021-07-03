Посол РФ убежден, что в США обратили внимание на слова Путина об инциденте с британским эсминцем Фото: REUTERS

Американские профильные службы обратили внимание на слова российского президента Владимира Путина о том, что в инциденте с британским эсминцем Defender участвовали не только британцы, но и американцы. Об этом в субботу, 3 июля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

- Я твердо убежден, что соответствующие службы в Соединенных Штатах обратили внимание на слова Владимира Владимировича об инциденте с эсминцем, которые нарушил госграницу России, - сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, 23 июня британское военное судно Defender подошло к мысу Фиолент в Крыму и на три километра нарушило государственную границу России. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу рядом с эсминцем.

Как сообщал сайт kp.ru, во время прямой линии президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с эсминцем провокацией, а также отметил, что ее устроили не только британцы, но и американцы.