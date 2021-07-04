Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 4 июля 2021 года

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) не изменилось. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) не изменилось. Об этом сообщила ее пира-менеджер Яна Богушевская. Уже две недели артистка находится в медикаментозной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений", - уточнила Богушевская.

Медики также не тестировали певицу на коронавирус. Все прежние тесты показывали отрицательный результат. 38-летняя певица 11 июня сообщила, что начала чувствовать симптомы простуды. Позже у нее поднялась температура до 39 градусов.

19 июня она была госпитализирована и введена в искусственную кому. На днях появилась информация, что налоговая заблокировала банковские счета тяжелобольной певицы МакSим. Однако помощница певицы резко отреагировала на сообщения о блокировке счетов артистки. Она заверила, что информация не соответствует действительности.

Также СМИ выяснили, что у МакSим была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

А на днях от коронавируса умер Вадим Шатров, режиссер клипов МакSим. Клипмейкер снял последний клип певицы "Спасибо".

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