В ГИБДД Москвы получили автомобили для скрытого патрулирования

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичная ГИБДД получила специальные автомобили без ведомственной окраски, с помощью которых ее сотрудники будут вести скрытое наблюдение на дорогах и выявлять нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Об этом рассказал журналистам начальник Госавтоинспекции Москвы Александр Быков.

«На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску», - сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

Глава столичной Госавтоинспекции отметил, что патрульные наряды ведомства на таких «обычных» машинах, которые сливаются с общим потоком авто, будут фиксировать нарушения ПДД. Например, такие как пересечение сплошной линии разметки или выезд на полосу встречного движения, разговор водителя за рулем по телефону без специального устройства или не пристегнутый ремень безопасности. Нарушения будут фиксироваться на фото- или видеокамеру и передаваться патрульному автомобилю. Водители должны понимать, что их контролируют, даже если на дороге нет камер видеонаблюдения и поблизости не видно машин ГИБДД.