23 российских ребенка вернулись в Россию из Сирии

Российских детей возвращают из Сирии на Родину с лета 2017 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером в субботу, 3 июля, на аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет Минобороны России, который доставил из Сирии на Родину еще 23 российских ребенка, самому младшему из них всего год. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой.

После медицинского обследования и обязательного карантина детей передадут их ближайшим родственникам. В полете ребят сопровождали медики, а на всех этапах эвакуации выполнялись все связанные с пандемией коронавируса рекомендации Роспотребнадзора и российского министерства здравоохранения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российских детей, которые находятся на территории охваченных боевыми действиями Сирии и Ирака находят и возвращают на Родину с 2017 года. На сегодняшний день удалось эвакуировать из этих стран более 300 маленьких граждан России.

Ранее Анна Кузнецова рассказала «КП», зачем Россия возвращает в страну российских детей, родители которых воюют на стороне террористов. Детский омбудсмен также рассказала, как спасают российских детей из приютов и тюрем после гибели родителей на войне или их приговора к пожизненному сроку за терроризм.