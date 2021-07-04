Похороны Николая Сличенко состоятся 4 июля 2021

Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко умер 2 июля Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Похороны Николая Сличенко и прощание с художественным руководителем Московского цыганского театра «Ромэн» пройдут в воскресенье, 4 июля 2021 года. Народного артиста СССР похоронят на Троекуровском кладбище.

«Прощание с Николаем Алексеевичем Сличенко состоится 4 июля 2021 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2», - говорится в сообщении на сайте театра, который Николай Сличенко возглавлял более четырех десятилетий.

Уточняется, что гражданская панихида начнется в 12:00, после нее в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в 13:30 пройдет отпевание, а потом знаменитого певца, артиста и режиссера проводят в последний путь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «главный цыган СССР» Николай Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни. Причиной смерти артиста стало заболевание легких, не связанное с коронавирусом.