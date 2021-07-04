Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2021 2:39

Аксенов готов принять Лукашенко в Крыму

Глава региона отметил, что если президента Белоруссии приедет на полуостров, он будет чувствовать себя там как дома
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Фото: REUTERS

Крымское правительство готово принять президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуострове, если такая проездка состоится. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна», - написал глава региона.

Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что белорусский лидер будет чувствовать себя на полуострове «как дома», также как и «все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в эфире национального телевидения, сказал, что российская сторона ждет Александра Лукашенко в Крыму.