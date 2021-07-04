Аксенов готов принять Лукашенко в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: REUTERS

Крымское правительство готово принять президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуострове, если такая проездка состоится. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна», - написал глава региона.

Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что белорусский лидер будет чувствовать себя на полуострове «как дома», также как и «все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в эфире национального телевидения, сказал, что российская сторона ждет Александра Лукашенко в Крыму.