Оползень в Японии снес около 80 домов, судьба 20 человек неизвестна

Оползень сошел в субботу в городе Атами Фото: REUTERS

В субботу, 3 июля, в японской префектуре Сидзуока сошел оползень, который снес примерно 80 домов в городе Атами. К этому часу известно о двух погибших, еще около 20 человек считаются пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

По его данным, спасатели поздним вечером накануне спасатели нашли живыми около десяти местных жителей, находившихся внутри своих домов в районе оползня. Отмечается, что число пропавших без вести и погибших может оказаться гораздо выше, чем говорят сейчас.

Поисково-спасательная операция в зоне стихийного бедствия возобновилась в воскресенье утром. Масштаб ущерба пока оценить сложно. По информации властей провинции, повреждения получили от 100 до 300 домов и построек, которые находились на пути оползня протяженностью не менее двух километров.

Как писал сайт kp.ru, причиной обвала грунта стали сильные ливни. Дожди в центральных регионах Японии продолжаются уже несколько суток. В некоторых районах страны за двое суток выпало от 400 до 600 миллиметров осадков.