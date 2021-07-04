ФБР начало расследование кибератаки на IT-компанию Kaseya Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование хакерской атаки на международную IT-компанию Kaseya, которая подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя.

Как говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ФБР, Бюро расследует «эту ситуацию и работает с Kaseya в координации с Агентством по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), чтобы провести информационно-разъяснительную работу с потенциальными жертвами».

Американское ведомство также призвало всех, кого могут коснуться действия интернет-преступников, «принять рекомендуемые меры по смягчению негативных последствий».

«Как всегда, мы готовы помочь любым пострадавшим организациям», - цитирует ТАСС заявление ФБР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что производитель программного обеспечения подвергся кибератаке с применением вируса-вымогателя, и злоумышленники требуют за доступ к заблокированным ими данным выкуп в размере 44,9 тысяч долларов. Издание утверждало, что за этой атакой стоят хакеры из России.