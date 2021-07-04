Посол России Анатолий Антонов: США продолжат политику давления на Москву

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов убежден, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Москву, в том числе и в сфере прав человека.

«Для меня очевидно, что политика давления на нас будет продолжена. Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях», - сказал дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Анатолий Антонов отметил, что в американском конгрессе сложился «по сути, консенсус в отношении жесткости в отношении к России», а также напомнил о том, что представители президентской администрации Джо Байдена неоднократно говорили о продолжении политики санкций в отношении нашей страны.

«При этом они взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении России. Кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперёд», - добавил глава российской дипмиссии в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Анатолий Антонов рассказал, что провел несколько встреч в Белом доме и госдепе, однако пока далеко не все запросы посольства были удовлетворены. Он также отметил, что кардинальных подвижек в российско-американских отношениях после саммита в Женеве еще нет, но с момента встречи президентов двух стран прошло слишком мало времени.