Во Флориде приостановили поиски людей на месте обрушения дома

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Серфсайде Фото: REUTERS

По данным на утро воскресенья, 4 июля, в результате обрушения жилого дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) 24 человек, судьба еще 121 неизвестна до сих пор, они числятся пропавшими без вести. Между тем, работы по поиску людей на месте трагедии приостановлены на время подготовки к сносу оставшихся частей многоэтажки.

Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на специальной пресс-конференции, добавив, что пока ожидаются «инструкции от инженеров».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд рухнуло в ночь на 24 июня.

В первый же день спасательно-поисковых работ из-под завалов удалось спасти 37 человек. Разбор завалов продолжается, однако шансы найти живых людей спустя десять дней после ЧП практически нет.