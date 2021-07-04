У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у чилийского побережья Фото: REUTERS

В воскресенье, 4 июля, возле берегов Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов центра, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 147 километрах к северо-западу от чилийского города Ла-Серена (регион Кокимбо) с населением около 154 тысячи человек. Очаг землетрясение залегал на глубине 20 километров.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 февраля 2010 года у чилийского побережья произошло мощное землетрясение. В результате подземных толчков и последовавшего за ними цунами в Чили погибли более 800 человек, еще 1,2 тысячи считаются пропавшими без вести, тогда было повреждено 1,5 миллиона домов.