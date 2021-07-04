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Происшествия4 июля 2021 6:55

На месте схода оползня в Японии найдены живыми 19 человек

Еще несколько жителей города Атами считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются
Источник:kp.ru
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Оползень сошел в субботу утром в городе Атами

Оползень сошел в субботу утром в городе Атами

Фото: REUTERS

Спасатели, которые работают на месте схода оползня в Японии, нашли живыми 19 человек, судьба еще нескольких местных жителей пока неизвестна. Об этом рассказал на пресс-конференции в воскресенье утром премьер-министр страны Восходящего Солнца Ёсихидэ Суга.

«На данный момент у нас есть информация о двух погибших, еще двое пострадали, спасены 19 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести», - приводит слова главы японского правительства агентство Kyodo.