На месте схода оползня в Японии найдены живыми 19 человек

Оползень сошел в субботу утром в городе Атами Фото: REUTERS

Спасатели, которые работают на месте схода оползня в Японии, нашли живыми 19 человек, судьба еще нескольких местных жителей пока неизвестна. Об этом рассказал на пресс-конференции в воскресенье утром премьер-министр страны Восходящего Солнца Ёсихидэ Суга.

«На данный момент у нас есть информация о двух погибших, еще двое пострадали, спасены 19 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести», - приводит слова главы японского правительства агентство Kyodo.