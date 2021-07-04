Последние новости на утро 4 июля 2021: Названы симптомы индийского штамма коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 4 июля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние новости на утро 4 июля 2021 года. Среди симптомов «индийского» коронавируса, который получил название «Дельта», специалисты отмечают расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею, боль в животе, рвоту. В остальном же проявления этой разновидности COVID-19 схожи с признаками изначального «уханьского» варианта.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности – в ней прописаны наши «государственные цели, задачи и интересы». Такой документ – это официальное подведение итогов, мы рассказываем своим и чужим, как видим окружающий мир и место России в нем.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, заявил, что ему удавалось осложнять строительство российского газопровода «Северный поток — 2», а нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден «дал ему зеленый свет». Кроме того, по его словам, нынешние власти страны проявляют слабость перед Россией, Ираном и Китаем.