Сборная Англии одержала самую крупную победу в своей истории на Евро Фото: REUTERS

Сборная Англии по футболу разгромила сборную Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2020. Таким образом, англичане одержали самую крупную победу в своей истории на Чемпионатах Европы.

У англичан дважды отметился нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн. Также забили защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Сборная Англии продолжила свою сухую серию — пятый матч подряд никто не может распечатать ворота сборной.

В полуфинале англичане встретятся со сборной Дании. Матч состоится 7 июля. А 6 июля за путевку в финал поборются сборные Италии и Испании.

Ранее сборные Чехии и Дании встретились друг с другом в 1/4 финала Евро-2020. Победу одержали скандинавы – 2:1. Датчане вышли в полуфинал Евро впервые с 1992 года. Тогда «алые розы» сенсационно выиграли континентальное первенство.