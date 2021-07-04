Военный эксперт раскрыл стратегию США в случае войны с Россией и Китаем

Американский эксперт раскрыл стратегию США в случае войны с Россией и Китаем Фото: REUTERS

Военный эксперт Роберт Фарли считает, что Соединенным Штатам не хватит сил вести две войны одновременно — с Россией и Китаем.

Как сообщает портал 19FortyFive, основным местом действия в случае войны с Пекином станет Тихий океан. Вашингтону придется задействовать все свои силы, так как его союзники не заинтересованы в конфликте в этом регионе, считает Фарли.

Кроме того, основным местом действия во время условной войны с Россией станет Европа. В этом случае Соединенные Штаты смогут рассчитывать на поддержку со стороны членов НАТО.

Фарли считает, что у США нет шансов продержаться долго во время конфликта с двумя мировыми державами. Однако своим ядерным арсеналом Вашингтон сможет удержать своих противников от применения атомного оружия.

Напомним, в проект оборонного бюджета США не включили новые санкции против России. Речь идёт о планах на 2022 финансовый год, который продлится с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Черновик проекта оборонного бюджета США опубликовали в базе данных конгресса. В нём указан запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом", но против компании давно введены санкции США.