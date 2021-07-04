Депутат Рады заявил о подмене Зеленского на двойника

Украинский депутат заявил о подмене Зеленского на двойника Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива иронично заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского подменили на двойника.

- Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал! — написал депутат у себя в Telegram.

К посту он прикрепил видео, где будущий президент Украины говорит о том, что украинцы и русские являются братским народом.

- Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка, — говорит Зеленский в ролике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и русские являются одним народом. Если бы украинцы и русские были одним народом, то в России бы использовались гривны, а над зданием Государственной думы развевался бы желто-голубой флаг, считает Зеленский.