Банки России стали оценивать экологические риски заемщиков

Российские банки стали оценивать экологические риски заемщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские банки при выдаче кредитов стали оценивать экологические и социальные риски (ESG) компаний.

Как пишут "Известия", банки назначают заемщикам KPI в этой сфере. Как рассказал первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин, при реализации таких правил ставка займа снижается, а в обратном случае — увеличивается. Портфель таких ссуд в банке уже превысил 50 миллиардов рублей, а до конца года может достичь 80 миллиардов.

В Райффайзенбанке сообщили, что ESG-оценка станет обязательной частью одобрения заявки наравне с оценкой кредитных рисков. Банк сообщил, что в этом году заключил уже несколько сделок по такой схеме.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять Министерству юстиций по запросу информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций, кроме религиозных.