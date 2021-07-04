Иммунологи рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Врачи рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса Фото: Анастасия ОСИПОВА

Иммунологи России перечислили способы отличить сезонную аллергию от коронавирусной инфекции.

- Сама по себе сезонная аллергия — это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии — это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида, — цитирует аллерголога-иммунолога Владимира Болибок ТАСС.

Член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер сообщила, что отличительными симптомами аллергии также являются конъюнктивит, отечность и слезоточение. Кроме того, у больных коронавирусом наблюдается повышенная температура, тогда как при аллергии она не превышает 37,5 градусов.

Польнер посоветовала делать ПЦР-тест при любых подозрительных симптомах. Если коронавирус отсутствует, то стоит обратиться к аллергологам.

Ранее kp.ru писал, что у аллергиков ослабляется мукозальный (барьерный) иммунитет, особенно при поллинозе, что делает человека менее защищенным перед вирусами. Вирусы опасны для пациентов с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, другими заболеваниями легких, особенно средне-тяжелого и тяжелого течения. Это относится и к коронавирусу.