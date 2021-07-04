Россияне считают Тони Старка и доктора Хауса идеальными руководителями

Жители России считают Тони Старка и доктора Хауса идеальными руководителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опрос показал, что россияне считают вымышленного бизнесмена Тони Старка, более известного как Железный человек, идеальным руководителем. Такое исследование проводил сервис по поиску работу SuperJob.

В опросе участвовали тысяча россиян старше 18 лет из всех регионов России. Идеальным руководителем Тони Старка назвали 7 процентов респондентов. В этом году вымышленный предприниматель обошел доктора Хауса, который набрал 6 процентов и занял второе место.

Третье место занял персонаж серии фильмов "Пираты Карибского моря" капитан Джек Воробей, набравший 4 процента голосов. На четвертом месте идет Людмила Прокофьевна из "Служебного романа".

Ранее опрос показал, что больше всего раздражает россиян на работе. Размер зарплаты в списке раздражителей ожидаемо оказался на самом первом месте. На втором — постоянные переработки, которые не оплачиваются. На третьем месте - температурные катаклизмы: люди жалуются на жару в офисе и отсутствие кондиционеров (при этом кому-то, наоборот, холодно под кондиционером).