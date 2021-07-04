В Госдуме призвали Лукашенко побыстрее посетить Крым

В Государственной думе призвали Александра Лукашенко побыстрее посетить Крым Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет считает, что белорусскому лидеру Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по полуострову и посетить регион.

Он заявил, что в Крыму будут рады визиту Лукашенко, и напомнил об активном развитии экономических отношений региона с Белоруссией. Шеремет добавил, что белорусы являются "братьями" для россиян.

- Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами. У нас еще очень много точек соприкосновения, — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет белорусского президента Александра Лукашенко в Крыму.

Позже глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Крымское правительство готово принять Лукашенко на полуострове, если такая проездка состоится. Он выразил уверенность в том, что белорусский лидер будет чувствовать себя на полуострове "как дома", также как и "все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров".