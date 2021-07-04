В Госдуме назвали безграмотным сравнение армии России с "Запорожцем"

В Государственной думе назвали безграмотным сравнение армии России с "Запорожцем" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет считает безграмотным сравнение российской армии с автомобилем "Запорожец".

Ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил СМИ Украины, что сравнивать армии России и НАТО — все равно что сравнивать "Запорожец" и Tesla.

- Видимо, американский военный безграмотный. Во-первых, автомобиль "Запорожец" никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина, — цитирует парламентария РИА Новости.

Шеремет добавил, что российская армия является сплавом передовых технологий, духа и профессионализма. По мнению депутата, армия НАТО отличается только напыщенностью и службой за деньги.

Ранее мнистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может раздвинуть границы влияния в Черном море, поэтому глава МИД обращается в НАТО и видит, что Североатлантический альянс «реагирует» на его жалобу. Кулеба полагает, что инцидент с британским эсминцем Defender был попыткой Москвы "показать свою силу", а также "сыграть на повышение ставок".