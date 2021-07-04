У умершего после прививки Pfizer украинца не было хронических заболеваний

У умершего после прививки вакциной Pfizer жителя Украины не было хронических заболеваний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщила, что у 47-летнего украинца, который умер спустя пару часов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, не было хронических заболеваний.

- По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего не обнаружено.

Напомним, что мужчина скончался 2 июля.

В начале 2021 года в США в штате Флорида спустя несколько недель после вакцинации от коронавируса умер врач Грегор Майкл. Причиной его смерти стал геморрагический инсульт. Также известно, что Майкл скончался на 57 году жизни. Он работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич в качестве акушера-гинеколога.