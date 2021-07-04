Видео с места крушения военного самолета 4 июля 2021 на Филиппинах опубликовано в сети

В сети появилось видео с места крушения военного самолета 4 июля 2021 на Филиппинах. На кадрах видно обломки авиасудна и столп черного дыма от пожара.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 4 июля. Разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules филиппинских военно-воздушных сил. Авиасудно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин. Самолету не удалось сесть на взлетно посадочную полосу. После крушения самолет загорелся.

Как рассказал министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, не менее 17 человек погибли при крушении. По словам министра, еще 40 человек пострадали. По предварительной информации, на борту авиасудна находилось 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.

Работники местной спасательной службы продолжают работу на месте происшествия. Генерал ВС страны выразил надежду, что остальных пассажиров удастся спасти.