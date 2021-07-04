Вертолет упал при проведении сельхоз работ в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии упал вертолет во время сельхоз работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кабардино-Балкарии во время проведения сельхоз работ упал вертолет. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в районе города Прохладный. На место падения вертолета направлены оперативные службы.

Как рассказал источник kp.ru, о вылете вертолета никто не знал, так как он частный. Источник рассказал, что при распылении полей вертолет за что-то зацепился, после чего совершил жесткую посадку. В результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, в воскресенье, 4 июля, на юге Филиппин разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules филиппинских военно-воздушных сил. Авиасудно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин.Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил, что не менее 17 человек погибли. еще 40 человек пострадали. По предварительной информации, на борту авиасудна находилось 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.