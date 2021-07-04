Синоптики считают, что повторения жары 2010 года в Москве не будет

Синоптики сообщили, что повторения жары 2010 года в Москве не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что москвичей ожидает 30-градусная жара, но она продлится не более недели, поэтому повторения 2010 года не будет.

- К середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому, "время жизни" знойного антициклона составит не более 7 суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с середины следующей недели в Москву и Подмосковье вернется июньская аномальная жара. По прогнозам синоптиков, знойная погода в городе и области продержится примерно до 13-14 июля, а столбики термометров в эти дни поднимутся до отметки +34°C.