Самолет Копенгаген – Сингапур экстренно сел в Москве

Самолет Копенгаген – Сингапур экстренно сел в московском аэропорту Фото: REUTERS

Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines экстренно сел в московском аэропорту Домодедово, так как одному из членов экипажа стало плохо. Об этом сообщил источник kp.ru.

Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в Сингапур. Авиасудно должно было должен был пролететь воздушное пространство России транзитом. Но командир самолета сообщил диспетчерам о проблемах со здоровьем у одного из членов экипажа. После этого диспетчеры предложили совершить посадку в Москве.

Самолет приземлился в Домодедово, где его ожидала бригада реаниматологов. Члену экипажа диагностировали инсульт и госпитализировали.

19 апреля в новосибирском аэропорту Толмачево экстренно приземлился трансконтинентальный Boeing 787-800 Dreamliner, летевший маршрутом Париж-Токио. Борт совершил посадку из-за того, что капитану воздушного судна стало плохо. Пассажиров на борту судна не было.