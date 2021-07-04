В России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом 4 июля 2021 года

В России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 25 142 случая заражения COVID-19.

- За последние сутки в России выявлено 25 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего случаев было выявлено в Москве — 7624. На втором месте идет Московская область, где заболели 2696 человек. Третьим идет Санкт-Петербург (1784).

За прошедший день также выздоровели 15 484 пациента. Было зафиксировано 663 летальных исхода.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вспышка коронавирусной инфекции в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер. Официальный представитель Кремля назвал жизнь и здоровье граждан абсолютным приоритетом.