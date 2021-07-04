Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 29 Фото: REUTERS

Сотрудники спасательных служб обнаружили 29 тел на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных страны.

Сообщается, что еще 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести, число пострадавших возросло до 50. Дополнительной информации пока нет.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 4 июля. Разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules филиппинских военно-воздушных сил. Авиасудно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин. Самолету не удалось сесть на взлетно посадочную полосу. После крушения самолет загорелся.По предварительной информации, на борту авиасудна находилось 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.

Также в сети появилось видео с места крушения военного самолета 4 июля 2021 на Филиппинах. На кадрах видно обломки авиасудна и столп черного дыма от пожара.