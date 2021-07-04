В России будут отмечать день Ивана Купалы 7 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 июля 2021 года россияне будут отмечать день Ивана Купалы. Однако празднование начнется вечером 6 июля, сразу после захода солнца.

При этом россияне отмечают день Ивана Купалы по-разному. Кто-то отправляется на водоем, чтобы искупаться, кто-то разжигает костер, а кто-то — встречает полночь поисками цветков папоротника. Также праздник важен и для влюбленных: считается, что если молодая пара возьмется за руки и как ни в чем не бывало перепрыгнет через огонь, то она будет неразлучна.

Также с днем Ивана Купалы связаны различные приметы. К примеру, звездная ночь сулит грибной урожай, дождливый праздник – пять суток будет солнечно. Если сильно пахнут полевые цветы, то будет дождь, а если кукушка поет, то осень будет холодной и прочее.

День Ивана Купалы выпадает на Петров пост, поэтому 7 июля стоит сдерживаться в употреблении пищи и веселье. Верующие в этот период стараются воздерживаться от пищи животного происхождения.

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