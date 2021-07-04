Захарова: вопреки лозунгам, в ЕС принято шельмовать отличающихся

Мария Захарова заявила, что вопреки лозунгам в ЕС принято шельмовать отличающихся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЕС принято шельмовать отличающихся вопреки лозунгам о "единстве в многообразии".

- Он (лозунг ЕС) подразумевает, что "европейцы едины в совместной работе на благо мира и процветания и что множество различных культур, традиций и языков Европы являются позитивным фактором для этого континента". Во всяком случае, 20 лет назад это было так. В ЕС принято шельмовать отличающихся, — написала Захарова у себя в Telegram.

Она напомнила, что многие европейские лидеры раскритиковали Венгрию за запрет гей-пропаганды в образовании и рекламе. Захарова также рассказала, что статья премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в которой он объясняет запрет, не была опубликована в издании Times of Malta. Вместо этого был опубликован материал главреда издание, где он критикует венгерского премьера.

Ранее Мария Захарова указала на противоречие высказываний президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом. Она напомнила, что в интервью донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года Владимир Зеленский заявил: "Мы один народ". В этом же интервью, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими, глава Незалежной отметил: "Мы же не идиоты!".