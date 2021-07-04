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Политика4 июля 2021 14:21

Песков об инциденте с британским эсминцем: наша разведка знает, кто там принимал решение

Пресс-секретарь российского лидера предположил, что суть подобных провокаций планируется "у старших товарищей за океаном"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Песков заявил, что российская разведка знает, кто там принимал решение во время инцидента с британским эсминцем

Песков заявил, что российская разведка знает, кто там принимал решение во время инцидента с британским эсминцем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская разведка знает, кто принимал решения во время инцидента с эсминцем Великобритании Defender.

- В данном случае эсминец - это был просто инструмент провокации. И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что российская разведка знает, кто принимал решения во время этого инцидента. Пресс-секретарь российского лидера предположил, что суть подобных провокаций планируется "у старших товарищей за океаном".

Напомним, 23 июня британское военное судно Defender подошло к мысу Фиолент в Крыму и на три километра нарушило государственную границу России. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу рядом с эсминцем.