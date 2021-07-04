В Кремле заявили, что Украина пытается размыть важность минских соглашений

Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается размыть важность минских соглашений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается размыть важность минских соглашений.

- Главная проблема – это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности, последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности, — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что укранские власти пытаются представить Россию участницей конфликта, что, по мнению Пескова, неприемлемо. Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что РФ оказывала и продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины в НАТО может перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также усилить напряжённость между странами. Песков указал на то, что Украина является несамостоятельным государством, отметив, что эта страна находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру границ России.