Песков опроверг обвинения в том, что Путину задают нереальные вопросы для Прямой линии

Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что Владимиру Путину задают нереальные вопросы для прямой линии Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что президенту России Владимиру Путину задают реальные вопросы для Прямой линии.

- Это все абсолютно прямые вопросы без посредников. Тем более, что в этот раз уже удалось доработать и усовершенствовать приложение к мобильному телефону, — заявил пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 1".

Он также сообщил, что некоторые вопросы проверяют редакторы, так как иногда россияне дают неверную информацию. Такую проверку проходят не все вопросы, а такой порядок устоялся два-три года назад, сообщил Песков.

30 июня 2021 года российский лидер Владимир Путин провел свою уже 18-ю по счету ежегодную "Прямую линию". Во время программы Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции "Спутником V", заявил, что украинцы и русские — один народ, а также призвал не лишать людей льгот.