В Кремле заявили, что пандемия коронавируса требует жестких мер от властей РФ

Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса требует жестких мер от властей РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что пандемия коронавирусной инфекции требует жестких мер стороны российских властей.

- Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации, — сказал пресс-секретарь президента России в эфире телеканала "Россия 1".

Песков заявил о необходимости подстраиваться под те условия, которые диктует пандемия.

Ранее официальный представитель Кремля уже выступал с подобными высказываниями. 1 июля Дмитрий Песков заявил, что вспышка коронавирусной инфекции в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер. Он назвал жизнь и здоровье граждан абсолютным приоритетом для российских властей.