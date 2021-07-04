Песков заявил, что невыполнение минских соглашений затрудняет встречу Путина и Зеленского Фото: REUTERS

Невыполнение Киевом минских соглашений является одной из причин, почему до сих пор не состоялась встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря российского лидера, саммит двух президентов затрудняет также изменившаяся позиция Зеленского. Он отметил, что украинский лидер изначально выглядел «как очень современный, демократичный президент», а затем начал использовать давление на своих политических оппонентов.

«Этот настрой – он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – сказал Песков.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 пресс-секретарь президента России подтвердил контакты по подготовке возможной встречи Путина и Зеленского, но отметил, что данный процесс «идет непросто» и никаких точных сроков пока что нет.

Президент Украины заявлял ранее, что его встреча с российским коллегой обязательно состоится, однако Москва «слишком оттягивает» ее под разными предлогами.