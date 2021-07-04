Песков назвал два обременения президента США Фото: REUTERS

Выстроить конструктивный диалог с Россией президенту США Джо Байдену мешает обременение влиянием разных ветвей власти и политического истеблишмента Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мнение правящих кругов не позволяет Байдену говорить о необходимости хороших и добрых отношений с Москвой, сообщил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

«Он имеет определенное обременение…в виде, скажем так, мнения политистеблишмента у себя дома, который не допускает какого-либо конструктивизма в отношении с русскими», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков отметил, что у Кремля нет «розовых очков» и ожиданий, что Соединенные Штаты отступятся от своей недружественной линии в адрес России.

Также представитель Кремля сообщал, что Путин и Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве, однако тон разговора был конструктивным. Песков отметил, что никакого менторства с американской стороны на переговорах не было, поскольку Путиным так говорить невозможно.