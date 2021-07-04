Песков: Даже с членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения

Песков заявил, что даже с членами НАТО можно выстраивать партнерские отношения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения России и Турции прекрасно демонстрируют, что даже с членами НАТО можно выстраивать партнерские отношения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО можно выстраивать и нужно выстраивать партнерские отношения», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Песков подчеркнул, что диалог с Североатлантическим альянсом нужен, однако в условиях, когда НАТО пытается навязать Москве свою повестку, этот разговор невозможен. По словам представителя Кремля, Брюссель ведет конфронтационную политику, которая всячески дестабилизирует обстановку в Европе.

Также пресс-секретарь Владимира Путина высказал мнение, что даже в условиях главенства США в военно-политическом блоке, страны НАТО все-таки «могут занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности». Отношения с России и Турции являются в этом контексте стабилизирующими для европейского региона, подчеркнул Песков.

Касаясь темы взаимодействия с Евросоюзом, представитель Кремля отметил позицию Франции и Германии, которые «пытаются задать новый тон в диалоге с Россией». По мнению Пескова, намерения Парижа и Берлина блокируются младоевропейцами, которые не желают нормализации отношений с Москвой и отвергают любой диалог ЕС и России.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, такие страны, как Литва, Латвия и Эстония позволяют размещать американские войска у границ России, тем самым усугубляя напряженность в отношениях. Младоевропейцы не принимают решения принимают самостоятельно, высказал мнение Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России сказал, что рассчитывает на здравый смысл НАТО в вопросе деэскалации напряженности в отношениях с Москвой.

До этого российский лидер назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он напомнил, что альянс «родился в эпоху холодной войны», а зачем он существует на сегодняшний день, не очень понятно.