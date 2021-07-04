Иран вновь ввел ковидные ограничения из-за распространения штамма коронавируса «Дельта»

Иран вернул ковидные ограничения из-за распространения штамма «Дельта» Фото: REUTERS

Власти Ирана на фоне распространения индийского штамма коронавируса «Дельта» приняли решение возобновить ковидные ограничения, сообщает Associated Press.

Новыми ограничениями вводятся запрет на работу коммерческих предприятий, чья деятельность не имеет существенного влияния на экономику. Кроме того, закрываются все общественные парки, рестораны, кондитерские, салоны красоты и торговые центры в городах с «красным» и «оранжевым» уровнями опасности распространения коронавируса. Также запрещены поездки между такими городами.

На сегодняшний день в Иране зафиксированы более 3,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, из которых 84 627 – летальные.

Напомним, в конце июня 2021 Иран запустил тестовое производство российской вакцины от коронавируса «Спутника V».

Как писал сайт kp.ru, ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 вернул масочный режим Израиль. Он был вновь введен спустя десять дней после отмены.