Ферстаппен выиграл третий подряд Гран-при «Формулы 1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии «Формулы 1» в Шпильберге. Эта победа стала для нидерландца третьей подряд.

Вторым в Шпильберге финишировал Вальттери Боттас из «Мерседеса», третьим – Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» занял последнее 19-е место, сообщается на сайте «Формулы 1»

За неделю до этого Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии в Штирии, еще ранее – Гран-при Франции в Марселе. В этом розыгрыше он одержал уже пять побед в девяти гонках.

В общем зачете пилотов Ферстаппен идет первым с 182 очками. На второй строчке Льюис Хэмилтон, у которого 150 очоков, третье место занимает Серхио Перес – 104 очка.

Следующий этап «Формулы 1» состоится в Великобритании на автодроме «Сильверстоун» с 16 по 18 июля 2021.