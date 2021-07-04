«Вкусвилл» извинился за рекламу с однополой парой Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сеть магазинов «Вкусвилл» извинилась за публикацию рекламы ЛГБТ-семьи, которая вызвала бурную реакцию в Сети.

Компания разместила на странице, где был ролик с однополой парой, видео с традиционной семьей. Как сообщили во «Вкусвилле», предыдущая реклама «больно задела чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков».

http://www.kp.ru/share/i/4/2181727/big.png

«Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников…Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам», – сказано в сообщении.

Как отметили в компании, «Вкусвилл» не ставит своей целью пропаганду «каких-либо политических или социальных взглядов» и не хотел стать «источником раздора и ненависти».

Ранее на сайте торговой сети появилась реклама семьи, состоящей из четырех женщин.

Сайт kp.ru писал, «ВкусВилл» решил заняться продвижением толерантности в России.