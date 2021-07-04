Статья о военных учениях России возмутила британцев Фото; пресс-служба Черноморского флота

Британцы возмутились статьей Daily Express об учениях российских военных. Авторы публикации предположили, что Россия после инцидента с эсминцем Defender якобы начала приготовления к войне.

В статье говорится, что более 10 российских самолетов приняли участие в маневрах, отрабатывая удары по военным кораблям. Как сообщили авторы, учения прошли после заявления президента России Владимира Путина о том, что «он мог бы потопить эсминец британских ВМС.

В комментариях читатели высказали резкое несогласие с мнением газеты, заявив, что России нет смысла воевать с Великобританией.

«Все страны имеют программы по подготовке своих войск, и делают это постоянно. Предполагать, что Россия готовилась к войне только потому, что мы проплыли через Черное море, – наивно и глупо», – написал Truebrit.

«Все предельно очевидно. Никакой угрозы для Великобритании со стороны России нет. Они делают то, что постоянно делают вооруженные силы самых разных стран по всей планете – проводят учения», – высказал мнение HonestBrit.

«Какая чушь! Все военно-воздушные силы других стран постоянно отрабатывают нанесение бомбовых ударов. Уверен, у Путина есть парочка противокорабельных ракет, которые способны в любой момент потопить любой корабль. Зачем рисковать потерей дорогостоящего самолета?», – отметил Jakar.

«Никаких нарушений в ходе учений не было, торговых маршрутов в международных водах они не коснулись. Очередная шумиха в СМИ», – написал пользователь Growsomeordo1!

«Великобритания в полной безопасности. Россия ей не угрожает. Неужели вы думаете, что она захочет вторгнуться к нам, чтобы взять на себя расходы на всех тех миллионов иммигрантов, которые у нас теперь живут. Думаю, не захочет», – добавил Goyagoya999.

Напомним, 23 июня британское военное судно Defender подошло к мысу Фиолент в Крыму и на три километра нарушило государственную границу России. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу рядом с эсминцем.

Как писал сайт kp.ru, после инцидента с кораблями НАТО Черноморский флот России был переведен в режим особой бдительности.