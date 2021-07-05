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Звезды5 июля 2021 0:01

Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 5 июля 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 5 июля 2021 года
Анна РАЗУМОВСКАЯ
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Две недели певица МакSим находится в медикаментозной коме.

Две недели певица МакSим находится в медикаментозной коме.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Две недели певица МакSим находится в медикаментозной коме. Однако ее духовник - игумен Лука внезапно заявил - артистка в сознании. Именно Лука венчал певицу с ее мужем Алексеем Луговцовым и крестил дочерей.

kp.ru удалось связаться с Лукой:

- Да, я сам лично видел Марину и причащал её. Ее сознание ещё очень хрупкое. Тяжелая стабильность с искрой надежды у нее продолжается и сейчас. Больше мне пока добавить нечего, - сообщил духовник.

Помощница МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что певица лежит в вип-палате, а ее лечение весьма дорогостоящее. По словам Яны, это очередная ложь. Марина не находится в частной клинике и за нее не платят миллионы. По нашим данным, артистка сейчас в 52-й московской клинической больнице.

Певица МакSим попала в больницу в прошлом месяце. Тесты на коронавирус у девушки показывали отрицательный результат. Но известно, что есть поражение легких. Диагноз - «двусторонняя полисегментарная пневмония». С 18 июня певица находится в медикаментозной коме, ее перевели на ЭКМО.

Борьба за жизнь певицы МакSим
Певица МакSим снова находится на грани жизни и смерти. Её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Узнав о тяжелом состоянии артистки, её поддержала вся страна… И даже сборная России!

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