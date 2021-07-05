Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 5 июля 2021 года

Две недели певица МакSим находится в медикаментозной коме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Две недели певица МакSим находится в медикаментозной коме. Однако ее духовник - игумен Лука внезапно заявил - артистка в сознании. Именно Лука венчал певицу с ее мужем Алексеем Луговцовым и крестил дочерей.

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- Да, я сам лично видел Марину и причащал её. Ее сознание ещё очень хрупкое. Тяжелая стабильность с искрой надежды у нее продолжается и сейчас. Больше мне пока добавить нечего, - сообщил духовник.

Помощница МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что певица лежит в вип-палате, а ее лечение весьма дорогостоящее. По словам Яны, это очередная ложь. Марина не находится в частной клинике и за нее не платят миллионы. По нашим данным, артистка сейчас в 52-й московской клинической больнице.

Певица МакSим попала в больницу в прошлом месяце. Тесты на коронавирус у девушки показывали отрицательный результат. Но известно, что есть поражение легких. Диагноз - «двусторонняя полисегментарная пневмония». С 18 июня певица находится в медикаментозной коме, ее перевели на ЭКМО.

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