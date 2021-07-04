Заразившегося коронавирусом на саммите ЕС премьер-министра Люксембурга госпитализировали Фото: Zuma/ТАСС

Премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля госпитализировали с коронавирусом.

«В качестве меры предосторожности премьер-министр останется под наблюдением в течение 24 часов», – сообщается на сайте правительства страны.

Коронавирус у бетеля обнаружили после саммита Евросоюза, который прошел 25-25 июня 2021 в Брюсселе. Премьер сдал два теста, оба показали положительный результат. В начале мая 2021 политик был привит первым компонентом вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.

Пресс-служба Беттеля сообщила, что он соблюдал все меры предосторожности, а в списке близких контактов нет ни одного участника саммита ЕС.

Как писал сайт kp.ru, в марте президент России Владимир Путин обсудил с Беттелем поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Люксембург. В ходе разговора российский лидер и премьер Люксембурга поговорили на актуальные темы двусторонней повестки дня, между сторонами был подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, культурно - гуманитарных и торгово - экономических связей.