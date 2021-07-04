Главный инфекционист США предупредил о более тяжелом заболевании у пациентов с индийским штаммом Фото: REUTERS

Индийский вариант коронавируса, известный также как штамм "дельта" по новой классификации ВОЗ, вероятнее всего, может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности covid-19. Такое заявление сделал главный инфекционист США, директор Нацинститута аллергических и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи.

По мнению специалиста, не исключено, что именно эта разновидность вируса, "очевидно, является более заразной". В частности, это предположение в эфире телекомпании NBC ученый связал с ее особенностью "быстрее передаваться от человека человеку".