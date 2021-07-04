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Здоровье4 июля 2021 23:49

ОАЭ стали самой вакцинированной страной в мире

Второе и третье места заняли Республика Сейшельские Острова и Бахрейн
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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ОАЭ стали самой вакцинированной страной в мире

ОАЭ стали самой вакцинированной страной в мире

Фото: REUTERS

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали лидерами списка, в котором уровень вакцинации от коронавирусной инфекции среди своего населения является наиболее высоким.

Второе и третье место в рейтинге было отведено Сейшельским Островам и Бахрейну. Такие оценки приводят специалисты из агентства Bloomberg.

По данным издания, всего в ОАЭ за время пандемии врачи поставили гражданам более 15,5 миллиона прививок, учитывая, что население государства составляет около 10 миллионов человек. Это число прививок должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить защиту 72,3% жителей страны от вируса.