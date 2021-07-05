Премьер Белоруссии заявил о формировании в ближайшие месяцы всего пакета союзных программ с Россией

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие несколько месяцев будет сформирован полный пакет союзных программ с Россией.

По его словам, сейчас стороны работают над согласованием важных технических моментов.

- Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, - рассказала белорусский представитель в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Также он добавил, что активная работа по ряду вопросов ведется и с заместителями премьер-министров.

- И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, - объявил Головченко.