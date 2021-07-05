В Омской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области 4 июля 2021 года для некоторых категорий граждан введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора региона.

В частности, речь идет о необходимости сделать прививки от covid-19 тем, кто работает в сфере торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, такси, ЖКХ.